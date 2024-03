PAN pede revisão dos programas escolares

Para assinalar o Dia do Estudante, que ontem se comemorou, o PAN Madeira reivindica medidas direccionadas para os estudantes madeirenses, sobretudo após tomar conhecimento do relatório realizado pela Académica da Madeira sobre as preocupações dos estudantes.

Nesse sentido, a deputada Mónica Freitas pede a revisão total dos programas escolares, de modo a que seja dada maior ênfase às aprendizagens, às competências sociais e emocionais, à capacidade de análise de informação e à validade científica, aprendizagem intercultural e interdisciplinar.

No comunicado enviado às redacções, o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) ressalva a importância de apostar no desenvolvimento da capacidade crítica e no desenvolvimento desportivo e artístico dos jovens.

Lembrando os números apontados pelo referido relatório, no qual 74,2% dos inquiridos demonstrou intenção de emigrar após conclusão do ensino superior, Mónica Freitas pede o reforço da articulação e proximidade entre as escolas, institutos superiores e contextos profissionais, garantindo maior ajuste entre os planos formativos, as necessidades de investigação e desenvolvimento e as reais perspectivas e necessidades do mercado de trabalho.

É essencial não só garantir os apoios necessários para que os jovens prossigam os seus estudos, e aqui não podemos só nos basear nos recursos financeiros mas também logísticos, considerando o alojamento, a oferta formativa, a qualidade do ensino e a componente prática das aprendizagens. Mas é também fulcral fixar estes jovens na Região após os estudos de modo a garantir quadros, a sustentabilidade e desenvolvimento da Região. Mónica Freitas, deputada do PAN

Outra medida apontada passa pelo reforço de profissionais da área da psicologia e acção social nas unidades de ensino superior, "como forma também de educação, sensibilização e combate a problemas como o bullying", podemos ler na referida nota.