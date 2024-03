"Não há qualquer acordo", garante Mónica Freitas

A resposta é firme. "Não há qualquer acordo" entre PAN, CDS e PSD. É o que garante a deputada do Pessoas - Animais - Natureza, na Assembleia Legislativa da Madeira, contradizendo, desta forma, que Miguel Albuquerque tenha já desenhado um novo 'pacto' com os partidos que, até Janeiro, suportavam a maioria parlamentar.

A poucas horas de todos se sentarem à mesa com Marcelo Rebelo de Sousa, Mónica Freitas contradiz as palavras do líder do PSD-Madeira, embora assuma que, em nome da estabilidade, o PAN estará disponível para viabilizar o Programa de Governo e o Orçamento Regional.

Albuquerque terá já acordo de maioria com CDS e PAN Quando Miguel Albuquerque reunir com Marcelo Rebelo de Sousa vai transmitir ao chefe de Estado que terá garantias políticas de maioria parlamentar.

Não há qualquer acordo. Nós mantemos aquela que é a nossa posição desde início. Se o Presidente da República entender que existem condições para garantir a governabilidade, aquilo que o PAN se compromete é a ser responsável como foi até agora. Vamos analisar o Programa de Governo e o Orçamento e, possivelmente, aprovar os mesmos. Mónica Freitas, deputada do PAN

E para Mónica Freitas, não existe qualquer entrave caso Miguel Albuquerque continue à frente do Governo, caindo por terra a anterior retirada de apoio à bancada do PSD-Madeira por conta da investigação judicial.

"Atendendo ao facto de que houve as eleições internas e que o PSD não coloca o cenário de haver uma substituição, aquilo que nós consideramos é que não há condições para continuarmos a dar uma maioria parlamentar, contudo, se Marcelo Rebelo de Sousa entender que não se justifica ir a eleições nós estamos disponíveis para ter uma atitude responsável, mas sem qualquer tipo de acordo ou apoio formal", explicou.