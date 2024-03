Albuquerque terá já acordo de maioria com CDS e PAN

Quando Miguel Albuquerque reunir com Marcelo Rebelo de Sousa vai transmitir ao chefe de Estado que terá garantias políticas de maioria parlamentar.

Esse acordo envolverá os mesmos parceiros [PSD, CDS e PAN] que viabilizaram o executivo.

“Será a mesma maioria”, disse quando questionado há pouco à margem de uma visita ao caminho real na freguesia da Faja da Ovelha. Albuquerque continua a reiterar ter “condições” que permita aprovar o programa de governo e o próprio orçamento, reforçou os argumentos.

O governante lembrou que nada se justifica eleições antecipadas, um cenário que o Presidente da República neste momento estuda. Para isso chamou os partidos políticos com assento parlamentar na próxima quarta feira.

O líder do PSD-M irá acompanhado de Guilherme Silva e com o secretário geral do PSD nacional, Hugo Soares.

“O senhor Presidente é que vai decidir, mas nada se justifica”, reafirmou.