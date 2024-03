Bombeiros resgatam turista ferido no Pico do Areeiro

A equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses está neste momento a caminho do Pico do Areeiro para resgatar um turista que, ao que tudo indica, foi atingido por uma pedra quando realizava este percurso pedestre.

O estado da vítima é para já desconhecido. Sabe-se apenas que o homem está na zona do Pico do Gato.

As viaturas mal-estacionadas até à zona do Pico do Areeiro dificultaram a passagem das viaturas dos bombeiros, que demoraram mais tempo a iniciar o percurso.

Aliás, uma situação que já foi noticiada várias vezes e que, inclusive, já bloqueou mesmo o trânsito e impediu a passagem de autocarros.