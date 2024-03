O Partido Trabalhista Português (PTP) questiona "se a corrupção na política não interessa aos eleitores da Madeira", em reacção aos resultados das eleições internas do PSD-M. "Dado o resultado das eleições internas do PSD-M, está visto que a corrupção e as más práticas na política não interessam aos eleitores. Desde que o 'grande polvo' esteja bem alimentado", lamentou Raquel Coelho.

Para a dirigente trabalhista, existe "uma casta de privilegiados na Madeira que toleram e alimentam a corrupção na política", acrescentando que juntos criam "o grande polvo" que governa a Região "há quase 50 anos e como vivem bem, não se importam de submeter os restantes madeirenses à miséria e emigração forçada".