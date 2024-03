Mais de 5.400 relâmpagos em dia e meio de intensa trovoada

Entre o início da madrugada de sábado (00 horas) e o final da manhã de domingo (12 horas) a forte trovoada que assolou a Região da Madeira – raio de 300 quilómetros à volta das ilhas da Madeira e do Porto Santo -proporcionou 5.427 relâmpagos, o equivalente à ocorrência de um relâmpago a cada 24 segundos durante 36 horas consecutivas.

O espectáculo electrizante que iluminou as noites do fim-de-semana incidiu sobretudo na parte leste da Madeira. No total, os detectores de trovoadas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registaram 6.854 descargas eléctricas atmosféricas (3.422 intra-nuvens; 2.706 raios negativos; 726 raios positivos) num raio de 300 km, entre as 00 horas de sexta-feira e o meio-dia de domingo (dois dias e meio).