PTP fala em "golpada" de Albuquerque

O Partido Trabalhista Português (PTP) já veio a público criticar as declarações de Miguel Albuquerque, desta tarde, onde o ainda presidente do Governo Regional dizia ter já acordo fechado com o CDS e o PAN para viabilizar um governo de maioria parlamentar, no actual quadro governativo, continuando o PSD no poder.

Para o PTP essa é uma "grande golpasa", perpetrada pelos três partidos em causa.

"Enganaram toda a gente, fingiram-se brigados, exigiram a demissão de Miguel Albuquerque quando na verdade estavam a cozinhar um acordo para apresentar ao Presidente da República para continuarem a apoiar, pela porta do cavalo, o actual governo do PSD e evitar a convocação de eleições", explicou Raquel Coelho.

PTP diz que Miguel Albuquerque se antecipou à reunião com Marcelo e já tornou público o acordo que até agora era negado pelos partidos intervenientes, "destapando a careca dos mesmos", referem os trabalhistas em comunicado.

Perante esta situação, entende o PTP que os três partidos "enganaram os eleitores, mentiram descaradamente", sendo que "queriam passar um acordo camuflado de apoio ao actual governo, mas acabaram desmascarados pela precipitação de Miguel Albuquerque", reforça Raquel Coelho.