Oposição acusa Governo Regional de não responder aos problemas da população

O maior partido da oposição na Assembleia Legislativa da Madeira, o PS, acusou esta quarta-feira, 20 de Março, o Governo Regional, liderado pelo PSD/CDS, de "não conseguir responder aos problemas" da população.

Pela voz da deputada Olga Fernandes, o PS descreveu como "inconcebível que um jovem não possa frequentar o Ensino Superior por falta de dinheiro".

Abordando a taxa de abandono do Ensino Superior, a socialista acusou o executivo madeirense de abandonar os estudantes e atirar as culpa para a República.

Olga Fernandes indagou se o novo Governo da República, a ser liderado pela direita, vai responder às necessidades do Ensino Superior na Madeira. A deputada pede atitude e acção em nome dos jovens.

A intervenção surgiu na sequência da apresentação do projecto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado ‘Garante o apoio em 50% das propinas aos estudantes das instituições de Ensino Superior na Região Autónoma da Madeira’, uma medida que, defende o PS, não deve abranger apenas os alunos de licenciatura, mas também dos Cursos técnicos superiores profissionais.

Quanto ao desenvolvimento económico, o PS criticou as declarações do PSD de que a Região está "no bom caminho" numa altura em que as famílias madeirenses têm cada vez menos dinheiro no bolso.