UMa acolhe novo polo de investigação em engenharia

Esta terça-feira, 26 de Março, pelas 10 horas, a Universidade da Madeira (UMa), a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) vão assinar um protocolo de cooperação para a criação de um polo de investigação em engenharia.

O protocolo entre as três instituições prevê a concretização conjunta ou coordenada de actividades em matéria de investigação científica, desenvolvimento tecnológico, transferência e valorização económica e social do conhecimento, qualificação e formação de recursos humanos, consultoria especializada ao exterior e outras conexas, bem como fomentar o mútuo auxílio e a efectiva partilha de meios humanos, materiais e de infraestruturas.

O documento, que será celebrado no Edifício da Reitoria, contará com a presença do reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes, do presidente do conselho de administração da ARDITI, Rui Caldeira e do presidente do conselho de administração do INESC TEC, José Manuel Mendonça.

A marcar presença estará ainda o administrador executivo do INESC TEC, Gabriel David, o vice-presidente do Conselho de administração e presidente da comissão executiva do INESC TEC, João Claro e o director do INESC Porto, Vladimiro Miranda.