Porto Santo acolhe ‘Concerto Comentado’ da Orquestra Académica do Conservatório

O Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo acolhe, no próximo domingo, dia 17 de Março, pelas 18 horas, mais um concerto do ‘Ciclo de Concertos Comentados’ da Orquestra Académica do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, sob a direcção do maestro Francisco Loreto. A entrada é livre.

O ‘Ciclo de Concertos Comentados’ tem percorrido os vários municípios da Região desde o ano letivo 2016/2017, "com o objectivo de contribuir para a formação de públicos das artes performativas, em geral, e da música sinfónica, em particular".

Nestes concertos comentados, para além da apresentação da constituição instrumental da orquestra e demais pormenores específicos que ocorrem em concertos orquestrais, todas as obras interpretadas são contextualizadas pelo maestro, ficando o público a conhecer o essencial das caraterísticas dos compositores e as particularidades interessantes das respectivas obras musicais, permitindo a aquisição, pelos participantes, de elementos básicos essenciais a uma mais eficiente apreciação e compreensão da música interpretada.

Neste concerto estarão em palco 65 alunos, sendo que quatro são oriundos do Conservatório de Lathi, na Finlândia, que se encontram neste momento na Região em mobilidade ao abrigo do programa Erasmus+ no Conservatório da Madeira.

O repertório escolhido inclui obras de referência do repertório sinfónico do século XIX. No programa constam: ‘Pax de Deux’, do bailado ‘O Quebra-Nozes’, de P. Tchaikovsky; a ‘Dança Sinfónica nº 1’, de E. Grieg, e uma selecção de andamentos das duas suites ‘L' Arlesienne’, do famoso compositor francês Georges Bizet. No final será interpretada uma obra surpresa.

Este evento é fruto de um protocolo de cooperação entre o Conservatório e as empresas Porto Santo Line, Vila Baleira Hotels & Resorts e Sogenave, que visa promover a realização de concertos na ilha do Porto Santo por alunos do Conservatório e elementos do seu corpo docente, com o intuito de "sensibilizar a população residente para o ensino da música e das artes". Este concerto conta, ainda, com o apoio da Câmara Municipal do Porto Santo e da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo.

O ‘Ciclo de Concertos Comentados’ apresentará mais dois concertos neste mês de Março: no dia 22, pelas 21 horas, no Centro de Cultura e Investigação do Funchal; e no domingo dia 24, pelas 18 horas na Igreja Paroquial das Preces, sítio da Ribeira Grande, em Machico. Todos estes concertos são de entrada gratuita e contam com o apoio de inúmeras entidades públicas, privadas e religiosas.

Breve historial da Orquestra Académica do Conservatório

A Orquestra Académica do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode é uma orquestra com formação sinfónica, integrada na disciplina curricular de Classe de Conjunto dos Cursos Profissionais de Instrumento e do Ensino Artístico Especializado.

Foi criada no ano letivo 2001-2002, exactamente aquando do início da criação dos Cursos Profissionais no Conservatório, em que a disciplina de Orquestra faz parte integrante do currículo dos alunos de cordas, de sopros e de percussão.

A Orquestra Académica, para além da vertente pedagógica de formar músicos, também têm a missão de contribuir para o desenvolvimento de públicos, fazendo assim, concertos de âmbito pedagógico por toda a Região Autónoma da Madeira.

Apesar de ser uma orquestra de alunos do ensino básico e secundário, o seu repertório procura sempre se enquadrar no repertório de referência, incluindo obras sinfónicas, concertantes, coral-sinfónica, operática, bailado, musical, bandas sonoras de filmes, ou seja, todos os géneros de música escrita para uma formação sinfónica.

A responsabilidade artística e pedagógica está desde o ano letivo 2015.2016 a cargo do professor Francisco Loreto.

No presente ano letivo, são cerca de 60 os alunos a frequentar esta disciplina de orquestra.