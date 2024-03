O projecto educativo de engenharia pioneiro 'Há engenharia em mim' chega, agora, à Região Autónoma da Madeira, impulsionado pela iniciativa liderada por Miguel Blanco, presidente da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros.

Com base em modelos já implementados no Norte do país, este projecto, em parceria com a Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, envolve 25 alunos do decimo primeiro ano, nesta jornada de aprendizagem lúdica e prática.

A psicóloga Anabela Conde destaca a "recepção calorosa do projecto nas escolas do Norte de Portugal", com uma lista crescente de 50 escolas em espera para participar. "É um projecto educativo que visa estimular e despertar nos jovens a motivação para as ciências exatas, para a matemática, para a física", sublinha.

A coordenadora do projceto ressalta igualmente a "grande aceitação dos estudantes", que segunda a mesma expressam o desejo de prolongar a experiência. "Os estudantes gostam muito deste projecto e pedem sempre para voltarmos com outros projetos", afirma. "Nós neste projeto estudamos matemática, física, robótica, electrotécnica, mas a brincar", vinca Anabela Conde.

Embora ainda esteja em fase inicial, o projecto 'Há engenharia em mim' já demonstra promessa, "com potencial para influenciar escolhas de carreira", destaca a Ordem. Além disso, uma tese de doutoramento da Universidade de Salamanca (Espanha) está em desenvolvimento, utilizando esta metodologia.