Museu de Electricidade Casa da Luz acolhe exposição 'Lisboa Menina e Moça' de Joana Viegas

A exposição 'Lisboa Menina e Moça' de Joana Viegas estará patente ao público de 21 de Março a 4 de Abril no Museu de Electricidade Casa da Luz.

A artista estará presente na inauguração que decorre, amanhã, entre as 18h00 e as 20h00.

No evento organizado pela Editora Jóias da Cultura serão apresentados trabalhos da pintora sobre Lisboa, assim como algumas ilustrações de reconhecidas figuras portuguesas.

Joana Viegas descobriu a sua cidade cedo, ainda nos tempos de estudante de liceu. Começou a traçar, a pintar a captar a magia da vida quotidiana, a fragrância dos lugares, das pessoas e todo o colorido que aqui, pictoricamente, se acrescenta. Foi há cerca de vinte anos quando expôs no Bairro Alto, na Cultura do Chá, que vendeu o seu primeiro trabalho, que foi repondo com 'novas Lisboas' para os seus admiradores.