“Madeira é um laboratório de engenharia”

Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros (OE) usou o dossier do aeroporto de Lisboa para acentuar críticas à classe política justamente pelo facto dos decisores protelarem em demasia.

Com isso considera que Portugal fica para trás em relação a outros países, sobretudo com Espanha que constrói um aeroporto com orçamento estimado em 2 mil milhões de euros.

Antes disso disse que os engenheiros estão à espera que o novo governo da república entre em funções para reivindicar novas infraestruturas.

Quanto à Madeira elogiou a Região por considerar ser uma “espécie de laboratório de engenharia” na medida em que “tem tudo, seja do ponto de vista do sector da construção”.

Declarações antes de assistir à cerimónia do Dia do Engenheiro que acontece no auditório John dos Passos e na qual estão vários associados, um deles Jorge Jardim Fernandes, antigo secretário regional do Equipamento, que será homenageado.