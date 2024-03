Guterres destaca papel de Portugal e de António Costa na proteção dos oceanos

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, destacou hoje o papel de Portugal na proteção dos oceanos e agradeceu ao primeiro-ministro cessante, António Costa, pela "liderança" nessa matéria.

Numa cerimónia de doação de uma tapeçaria portuguesa para a exposição permanente da ONU, em Nova Iorque, Guterres citou o escritor português Vergílio Ferreira e enalteceu a relação de Portugal com o mar e com a preservação do mesmo.

"O escritor português Vergílio Ferreira disse uma vez: 'Da minha língua vê-se o mar'. Portugal há muito que defende a cooperação global na proteção dos oceanos -- inclusive como anfitrião da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos de 2022, em Lisboa", declarou o ex-primeiro-ministro português.

"Agradeço ao primeiro-ministro, António Costa, pela sua liderança nesta matéria. Em tempos de grandes desafios, as Nações Unidas ficam felizes em contar com o vosso forte apoio ao multilateralismo e à solidariedade internacional", acrescentou.

António Costa encontrou-se hoje com António Guterres na sede da ONU, em Nova Iorque, no âmbito da doação pelo Estado português de uma tapeçaria de Vanessa Barragão, denominada "Coral Vivo", à organização internacional.

A tapeçaria, que "celebra a importância e riqueza dos recifes de coral, um ecossistema com a maior biodiversidade do mundo", vai integrar a exposição permanente no edifício-sede das Nações Unidas e, com a doação, o Governo "pretende valorizar a participação ativa" do país na organização e o seu "papel cimeiro" na agenda dos oceanos, informou o gabinete de António Costa.