Manuel António Correia "com muita confiança"

"Estamos com muita confiança e essa confiança é também alicerçada por estar muita gente a votar o que significa que este partido é um partido vital para a nossa democracia e com impacto não só na Região mas também a nível nacional como se está a ver", declarou Manuel António Correia, candidato à presidência do PSD/M, logo após ter votado na secção de Santa Luzia, uma das quatro mesas a funcionar na Sede do PSD/M.

Ressalvou que estas directas alimentam "uma nova esperança, uma nova alegria e um potencial de mudança como as pessoas reclamam", acrescentou.

Sobre as polémicas que marcaram a campanha destas internas, Manuel António respondeu:

"Agora interessa contribuir para questão tarde decorra bem" e mais não disse.