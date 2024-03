Associação de Desenvolvimento de Santo António interagiu com 16.200 pessoas em 2023

A ASA – Associação Desenvolvimento de Santo António registou, em 2023, um número recorde de interacções com a comunidade. Ao longo do ano passado, interagiu com 16.200 pessoas, através de 12 projectos sociais.

De acordo com a associação, estes números reflectem a "receptividade e adesão às iniciativas criadas pela instituição", que tem uma intervenção no âmbito regional. A sua acção tem sido alargada a todos os concelhos da Região, como foi o caso ao apoio prestado aquando dos incêndios que assolaram a Calheta.

"A capacidade multifacetada das diferentes organizações desta associação, onde incluem iniciativas com jovens e com o público sénior, bem como, na reabilitação urbanística e nos apoios alimentares e outras, levam a uma maior procura de novos enquadramentos de parcerias com instituições públicas e privadas", dá conta.