Conferência com Graça Alves para reflectir no Museu de Arte Sacra do Funchal

O Museu de Arte Sacra do Funchal acolhe, dia 25 de Março, uma conferência intitulada 'Cristo(s) partido(s): A peça, o texto, o silêncio', que será proferida por Graça Alves. A iniciativa de entrada livre acontece pelas 18h30, carecendo de inscrição prévia para 291 228 900 ou [email protected]

Trata-se de uma conferência integrada no projecto 'O que os olhos não veem' que tem, como objectivo, associar uma obra da colecção do Museu de Arte Sacra do Funchal a um texto literário. Nesta conferência será colocado em diálogo uma escultura flamenga de um Cristo Crucificado, do século XVI, com um livro jesuíta espanhol, Ramon Cué, O meu Cristo Partido (1963).

"Trata-se, pois de uma reflexão, integrada na Semana Santa, sobre os Cristos partidos dos nossos tempos, sobre o modo como podem ser “restaurados”, sobre a lição dos despojos e os nossos desassossegos", explica.