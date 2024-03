Maratona das Artes do Conservatório com diversos concertos pelo Funchal

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal promove a 3.ª Maratona das Artes no próximo sábado, 16 de Março, entre as 10 e 20 horas, com diversos concertos por toda a capital madeirense.

O evento será apresentado esta quarta-feira em conferência de imprensa, pelas 12 horas na Câmara Municipal do Funchal, com a presença da presidente da autarquia funchalense, Cristina Pedra, do presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, e restantes dirigentes da instituição.

A inciativa pretende "celebrar as artes e a cultura e, cumulativamente, dinamizar a cidade e divulgar a oferta formativa artística do Conservatório".