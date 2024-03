'Os frutos do nosso jardim' dão o mote para oficina para adultos no Museu Etnográfico

O Museu Etnográfico da Madeira recebe, no dia 23 de Março, entre as 10h30 e as 11h30, uma actividade de acesso gratuito e direcionada para o público adulto denominada 'Os frutos do nosso Jardim'. Trata-se de uma oficina promovida pelos Serviços Educativos desse museu, tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura.

Esta actividade vai consistir confecção e degustação do doce de pitanga, acompanhado de um chá das folhas da pitangueira existente no jardim do MEM, que possui, propriedades medicinais. "Este fruto é rico em vitamina A, C e licopeno, um composto com propriedades antioxidantes, que lhe dá a coloração vermelha, e possui baixa percentagem de açúcar", indica nota à imprensa.

Esta oficina será orientada por Maria Fernanda Gonçalves e irá ainda contar com uma conversa informal sobre a origem dos chamados “doces de fruta” e a importância da grande produção do açúcar madeirense que, até então, tinha o estatuto de produto medicinal e que era utilizado, como matéria-prima, na confecção caseira e conventual da nossa doçaria.

As inscrições nesta oficina devem ser feitas até 20 de março através do telefone número 291145326 ou do email [email protected].