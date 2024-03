DECO dá dicas para a limpeza mais sustentável na Primavera

A DECO acaba de lançar um artigo onde dá dicas para uma limpeza mais sustentável e amiga do ambiente, agora que acabamos de entrar na Primavera, a que denomina "a tradicional limpeza de primavera", que a associação de defesa do consumidor acredita ser "uma ótima oportunidade para manter a sua casa sustentável"

Garante a DECO que estas dicas até permitem-lhe "fazer algum dinheiro com artigos que não utiliza ou poupar com a adoção de hábitos mais sustentáveis". E reforça: "Oferecemos-lhe algumas dicas para uma limpeza de primavera mais ecológica."

E são estas:

"Desapego sustentável: Em vez de deitar fora o que já não usa, pense em doar, vender ou trocar. Esta ação reduzirá a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários e dará uma nova vida aos objetos que ainda estão em boas condições.

Utilize produtos de limpeza amigos do ambiente: Opte por produtos de limpeza biodegradáveis, não tóxicos e feitos com ingredientes naturais. Experimente fazer os seus próprios produtos de limpeza com ingredientes como vinagre, bicarbonato de sódio e sumo de limão.

Minimize o desperdício: Ao limpar, procure reduzir a quantidade de materiais descartáveis utilizados. Escolha, por exemplo, panos de limpeza reutilizáveis.

Avalie a eficiência energética: Aproveite a limpeza para verificar se os aparelhos elétricos funcionam corretamente e se consomem eficientemente energia. Limpe os filtros do ar condicionado e ventilação para garantir um melhor desempenho.

Reduza o consumo de água: Minimize o uso excessivo de água, reutilizando, por exemplo, água da limpeza interior para lavar as áreas externas.

Organize e reutilize: Antes de decidir comprar novos artigos para arrumação, considere reutilizar o que tem em casa. Caixas, potes de vidro e cestos podem ser excelentes opções para organizar os seus pertences sem a necessidade de comprar novos produtos.

Recicle corretamente: Enquanto limpa e descarta, certifique-se de que separa os materiais recicláveis dos resíduos orgânicos e não recicláveis."

Noutro particular, a DECO questiona Conhece a sua pegada carbónica?

"A DECO propõe-lhe agora um desafio: entre em lifestyletest.eu/pt e experimente o nosso teste. Avalie os seus hábitos e comportamentos de consumo, seja em casa, nos transportes, na alimentação ou nas compras que se realiza. Poderá ficar surpreendido com o valor final da sua pegada carbónica, mas não fique preocupado".

E vai mais longe: "Aceite o nosso desafio, experimente a ferramenta e receberá dicas e sugestões de mudança de comportamentos de consumo. Daqui à adoção de um estilo de vida mais sustentável, será um passinho, ligeiro e sustentável! Consigo, vamos contribuir positivamente para a divulgação de temas relacionados com a sustentabilidade e ambiente."

Este "Lifestyle Test integra o Projeto PS Lifestyle, uma iniciativa financiada pelo Horizonte 2020, presente em oito países, que pretende ser uma resposta proativa às crescentes preocupações ambientais e sociais. Com este projeto, a DECO quer promover estilos de vida sustentáveis e conscientes junto dos cidadãos portugueses", garante.