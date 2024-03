Dia repleto de arte

A cidade do Funchal vai encher-se este sábado, 16 de Março, de arte e cultura para a 3.ª edição da Maratona das Artes.

Ao logo do dia, 150 alunos e professores apresentam 10 momentos performativos, desde concertos, espectáculos de música, artes circenses e artes plásticas. O evento resulta de uma co-produção da autarquia do Funchal e do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Confira o programa do evento:

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o Dia da Liberdade de Informação:

- 8 horas - A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira promove o Porto Santo Nature Trail;

- 9h30 – 1.º torneio internacional de Walking Football da Madeira no Campo do 1.º de Maio. Vão competir 15 equipas de Portugal, Inglaterra e Países baixos, num total de 152 atletas;

- 10 horas – A Câmara Municipal de Santa Cruz procede à entrega de certificados da participação na acção de sensibilização e formação para utilização de meios de primeira intervenção ao corpo docente e não docente dos estabelecimentos de ensino do concelho;

- 10 horas - A Comissão Política do PS-Madeira reúne-se na sede regional do partido;

- 15 horas - XXXVII Festival de Música da Madeira apresenta um Recital de bandonéon e acordeão no Centro de Congressos do Porto Santo, com o bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e o acordeonista Gabriele Corsaro;

- 15 horas - Atlântico Padel Tour na Quinta do Padel;

- 15h30 - Jogo da II Liga de futebol Marítimo - U. Leiria no Estádio do Marítimo;

- 15h30 - A Ordem dos Engenheiros da Região Madeira celebra o Dia Regional do Engenheiro com uma cerimónia no Centro Cultural John dos passos, na Ponta de Sol. O Secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, participa da celebração;

- 17 horas - A Associação de Motociclismo da Madeira inaugura a sua sede na Rua do Brasil, nº 66, na freguesia de São Martinho, na cidade do Funchal. Presentes estarão a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, e o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira;

- 17 horas – Jogo da I Divisão Nacional de andebol feminino Madeira SAD - Almeida Garret no Pavilhão do Funchal;

- 19 horas - A Associação de Bandolins da Madeira apresenta ‘Youth and Tech’ no Auditório do Fórum Machico;

- 20 horas – O Grupo Coral do Estreito realiza um concerto via-sacra para assinalar a época pascal na Igreja de São Sebastião, em Câmara de Lobos;

- 20 horas - A Companhia Dançando com a Diferença apresenta o espectáculo ‘BANTU’ de Victor Hugo Pontes no Teatro Municipal Baltazar Dias. Os bilhetes estão esgotados.