PSP/GNR pedem centenas de milhões para suplemento de risco

Bom dia. Após o feriado do Dia do Trabalhador, as primeiras páginas dos jornais dividem-se entre essa efeméride, vivida ontem uma vez mais nas ruas, com outras notícias. Entre elas, também tem a exigência das forças de segurança em ter um suplemento de risco que pode custar centenas de milhões aos cofres do Estado.

No Correio da Manhã:

- "Envenena pais para 'matar o diabo'. Crime numa aldeia do Sabugal, suspeito em prisão preventiva"

- "Complica vida a Villas-Boas. Pinto da Costa recusa antecipar saída"

- "Nova oportunidade. Kokçu avança para o lugar de Rafa"

- "Lesão trava renovação. Adán com um pé de Alvalade"

- "CM revela todos os municípios que dão benefício. Famílias com desconto no IMI até 140 euros"

- "Segurança interna. Violência e droga disparam nas cadeias"

- "1.º de Maio. Sindicatos temem futuro"

- "ADSE. Nova tabela de preços para partos e fraldas"

- "Sondagem. Portugueses dão prioridade à saúde"

- "Guerra em Gaza. Universidades dos EUA a ferro e fogo"

- "Paul Auster. Morreu o autor da 'Trilogia de Nova Iorque'"

No Público:

- "GNR e PSP pedem 209 a 351 milhões por ano para suplementos de risco"

- "Apelo na ONU. 'A expansão portuguesa é indissociável da escravatura', falta Portugal reconhecê-lo"

- "CGTP no 1.º de Maio: 'Temos um Governo dos grupos económicos'"

- "1947-2024 Paul Auster, uma superestrela como poucas na literatura"

- "Hora da Verdade. Cotrim admite 'saneamento político' na Santa Casa"

- "Executivos. Lista de 1276 cursos para quem está no mundo empresarial"

- "Quer um aumento de salário? A regra número um é pedi-lo"

No Jornal de Notícias:

- "Receita de portagens aumenta apesar dos descontos nas ex-scut"

- "1.º de Maio - Unidos por melhores salários"

- "Casos de corrupção chegam a esperar oito anos até haver acusação"

- "Porto. Preço dos trajes aguenta-se devido à forte concorrência"

- "Bragança. Escravo era espancado e dormia em furgão numa lixeira"

- "Educação. Há docentes de 70 nacionalidades nas escolas portuguesas"

- "1947-2024 Paul Auster. A voz de Nova Iorque amada em Lisboa"

- "FC Porto. Villas-Boas quer acesso imediato a documentos"

- "Feminino. Benfica bate Sporting e vence Taça da Liga"

No Diário de Notícias:

- "1.º de Maio. Trabalhadores unem-se por 'uma vida boa' e contra o Governo"

- "Uma em cada 100 crianças em idade escolar tem autismo"

- "Paul Auster. Ascensão e morte da última estrela da literatura americana"

- "Lisboa. Das 2000 novas paragens de autocarro só 60 tem painéis com tempo de espera"

- "Universidades EUA. Manifestações pró-Gaza atingem novo pico de violência"

- "Automóveis. Importações de carros usados disparam 38% face a 2019"

- "FC Porto. Zubizarreta: estabilidade, identidade, troféus e saldo negativo em jogadores"

No Negócios:

- "Comunidades de energia à espera dos milhões do PRR "

- "Meta para o PIB pode chegar antes do verão"

- "Brisa planeia expandir A-to-Be para a Austrália"

- "Margem financeira foi ás de trunfo para as contas do BPI e Santander Totta"

- "Sofia Ribeiro Branco: Falta de celeridade e corrupção 'impactam no investimento' [sócia da Vieira de Almeida, responsável pela área de direito penal]"

- "Bolsa. Lisboa vive o melhor mês desde outubro de 2022"

- "Sondagem. Setor da Saúde preocupa mais os portugueses do que o IRS"

No O Jornal Económico:

- "Ministro Miguel Pinto Luz passa a tutelar imóveis do Estado"

- "Nuno Prego Ramos lança biotecnológica portuguesa em Nova Iorque"

- "Fusão entre BBVA e Sabadell criaria gigante com um bilião em ativos"

- "Desigualdade aumenta na maioria dos países com empréstimos do FMI"

- "'Só conseguimos melhorar a nossa literacia quando tivermos controlo sobre a vida financeira'. Carina Meireles, a autora do livro 'Como sair do sufoco financeiro'"

- "Topo da Agenda: Resultados dos CTT e da Apple"

- "Galp admite parceiro na Namíbia, mas mantendo posição"

- "Zona Euro volta ao crescimento à boleia dos periféricos"

No A Bola:

- "Leão avança para Debast e Eoannidis. Sporting já prepara a época 2024/2025"

- "FC Porto. 'Resolução rápida na SAD depende da humildade das pessoas', Villas-Boas aposta em acordo que viabilize passagem imediata de testemunho"

- "O abraço dos presidentes [Pinto da Costa e André Villas-Boas]"

- "Futebol feminino. Águias conquistam 4.ª Taça da Liga"

- "Benfica. Permanência de Di María causa excesso de extremos"

- "Liga dos Campeões. Meias-finais 1.ª mão. Dortmund-PSG (1-0). Alemães vão a Paris em vantagem"

- "Voleibol. Sporting bate Benfica 3-0 e leva final do campeonato para a 'negra' na Luz"

No Record:

- "Benfica. Jota na mira. Avançado em estudo para a próxima época"

- "Sporting. Gyokeres no ataque ao título"

- "FC Porto. Enfim abraço. Pinto da Costa e Villas-Boas comemoram conquista no voleibol feminino"

- "Voleibol. Sporting-Benfica (3-0). Leão força a 'negra'"

- "Futebol feminino. Águias vencem Taça da Liga"

- "Arábia Saudita. Ronaldo bisa e está na final da Taça"

E no O Jogo:

- "FC Porto. André Villas-Boas insiste na necessidade de acelerar a transição de poderes: 'Não há razão para estas pessoas continuarem em funções'"

- "Presidente eleito abraçou Pinto da Costa no Dragão Arena"

- "Sporting. Com 39 anos pode tornar-se no treinador português bicampeão mais jovem. Rúben Amorim caça trono de Rei Artur"

- "Gyokeres corre para a titularidade com o Portimonense"

- "'Martim Fernandes é uma força da natureza'. José Tavares treinou-o na formação dos dragões e não se surpreendeu com o clássico'"

- "Benfica. Laterais voltam ao menu. Carreras fica, Bah não tem concorrentes e SAD procura opções à esquerda e à direita"

- "Mourinho nega convite e até deixou de ir à Luz"

- "Futebol Feminino. Triunfo [1-0] sobre o Sporting vale quarto troféu às benfiquistas - Águias vencem Taça da Liga"

- "Vólei Feminino. Vitória por 3-0 no quinto jogo da final frente ao Colégio Efanor - FC Porto é tetra"