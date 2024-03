Tertúlias Juvenis da CMF debatem a importância da educação

Amanhã, 22 de Março, a Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Juventude da Câmara Municipal do Funchal "realiza a 2.ª Tertúlia do Projeto 'Tertúlias Juvenis', intitulada 'Jovens e Educação…um desafio à Cidade'", anuncia a autarquia.

"Esta segunda tertúlia decorre igualmente, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, estando o arranque marcado para as 10h00 e terá como orador o jovem professor João Apolinário, professor de Educação Física e Desportos da Natureza Escola da APEL, professor assistente na Universidade da Madeira e finalista do Global Teacher Prize Portugal 2023", revela.

Garante a CMF que "à discussão será trazida a importância da educação para o município e para a comunidade, partilhando a sua experiência como jovem docente do ensino secundário e do ensino superior e a sua visão acerca do papel dos alunos e o seu envolvimento na construção das suas próprias aprendizagens".

Sendo que "esta tertúlia enquadra-se, nas comemorações do Dia Nacional do Estudante, que se comemora a 24 de Março, ao qual, naturalmente, o Município do Funchal se associa enquanto Cidade Educadora. Foi no dia 8 de Maio de 1987 que a Assembleia da República Portuguesa definiu 24 de Março como Dia Nacional do Estudante, tendo como objetivo o incentivo à participação dos estudantes na vida escolar e da sociedade a cooperação e convivência entre os estudantes", recorda.

Este 'Tertúlias Juvenis' é "um projecto da Divisão de Juventude da Câmara Municipal do Funchal e consiste na dinamização de conversas mensais com diversos jovens talentos e/ou com percurso profissional de relevo em diversas áreas que possam partilhar a sua experiência com outros jovens e possam dar a conhecer o seu percurso, abordando as diversas temáticas consideradas relevantes para os jovens do Município, e a serem realizadas em diversos locais da nossa cidade, e vocacionadas para a população jovem estudantil", termina.