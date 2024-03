Contadores há um ano em "fase experimental"

IFCN continua sem dados numéricos após a instalação de 20 sensores na rede de trilhos do Rabaçal. A sobrelotação nos percursos pedestres recomendados é "insuportável" e comparada a uma ida "a um centro comercial", alerta um guia de montanha. É esta a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 21 de Março.

Outros destaques:

'Olhos de águia' em 54 mesas de voto. Delegados de ambas as candidaturas à liderança do PSD-M vão cerrar fileiras à porta das urnas. Bruno Pereira e Pedro Coelho mantêm o silêncio em matéria de apoios. Manuel António Correia nega acordos com Sérgio Marques.

As voltas que o futebol dá. Treinador de guarda-redes do Santa Clara trabalhou com Lucas França no Cruzeiro. O reencontro aconteceu no último domingo, nos Açores, onde o guardião do Nacional se tornou herói.

Emigrantes insistem no voto electrónico. Apuramento de votos nos consulados, 10 dias após as eleições legislativas, confirma vitória de Luís Montenegro que foi já indigitado primeiro-ministro. Futuro governo será apresentado no dia 28.

E, por fim, Madeirenses detidos por posse de droga arriscam pena de morte. Jovens interceptados na posse de 2 quilos de cocaína estão presos na Indonésia. Ministério dos Negócios Estrangeiros está a acompanhar o caso.

