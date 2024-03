Pai mais jovem da Madeira tinha 17 anos em 2022

Em 2022, o pai mais jovem da Madeira tinha 17 anos e o mais velho 68. Este é o resultado da caracterização do perfil dos pais das crianças nascidas vivas nesse ano revelado pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Os pais das 1.758 crianças que nasceram vivas em 2022, de mães residentes na RAM, caracterizavam-se ainda por 23 serem pais de gémeos; 98,2% serem residentes na RAM; 4,3% terem nacionalidade estrangeira, sendo a brasileira e venezuelana as predominantes; 52,7% terem entre 30 e 39 anos; 34,8 anos ser a idade média dos pais; 41,8% viviam fora do casamento em coabitação com a mãe das crianças; 20,5% viviam fora do casamento sem coabitação com a mãe das crianças;.40,3% tinham o nível de escolaridade 'Ensino secundário', 24,9% o 'Ensino superior' e 24,2% o 'Ensino básico - 3.º ciclo';. 92,7% estavam empregados e 4,7% desempregados e 19,7% eram vendedores.

Como forma de assinalar o Dia do Pai, a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) faz uma breve caracterização do perfil dos pais das crianças nascidas vivas em 2022, filhas de mães residentes na Região Autónoma da Madeira (RAM), analisando-se ainda vários indicadores entre as regiões NUTS II (2013).

Caracterizam-se os pais relativamente a indicadores sociodemográficos obtidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) através de recolha directa e exaustiva dos assentos de nascimento, em resultado do registo civil obrigatório no Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil (SIRIC).