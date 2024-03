Novo 'Caderno de Campo' do Museu Etnográfico dedicado às artes de cura e protecção

Foi hoje apresentado mais um número da colecção 'Cadernos de Campo', editada pelo Museu Etnográfico da Madeira (MEM), desta feita dedicado às artes de cura e protecção.

'Arribar – Artes de Cura e Protecção' aborda a medicina popular, trazendo a público o aproveitamento inteligente dos recursos naturais que o povo tinha à sua disposição.

Na ocasião, César Ferreira, autor dos textos, fez um breve resumo do trabalho que este novo livro 'esconde'. Dividida em quatro capítulos, a obra resulta de recolhas feitas junto da população, mas também da consulta de vária bibliografia sobre o tema.

Já Lídia Goes Ferreira fez questão de realçar que os 'Cadernos de Campo', que vai já no seu nono número, não se resume a um projecto editorial, afirmando-se como "um projecto mais vasto", que inclui, também, uma exposição temporária e um documentário, que conta já com três números. A directora do Museu Etnográfico da Madeira notou, ainda, que cada número da colecção "é o resultado do trabalho de toda uma equipa", da autoria dos técnicos do MEM.

A ocasião foi, também, aproveitada para dar a conhecer o terceiro documentário da série 'Museus Vivos', cuja realização e edição do vídeo é da autoria de Rui Dantas Rodrigues, com locução de Sandra Cardoso

Na sua intervenção, Lídia Goes Ferreira fez questão de realçar o trabalho fotográfico de Florêncio Pereira, "um auto-didacta muito criativo", que tem contribuído para todos os números que integram a colecção.

Eduardo Jesus, lembrando os temas abordados em cada número dos 'Cadernos de Campo', falou num "trabalho consistente" e "continuado no tempo". Sobre a publicação, entende o secretário regional de Turismo e Cultura ser uma forma de "perpetuar este conhecimento".

Na sua intervenção, o governante destacou o reconhecimento interno, mas, também, o externo, através da Associação Portuguesa de Museologia (APOM).