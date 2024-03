Mancha no mar volta a causar indignação no Funchal

Dois conservadores do Museu de História Natural, juntamente com investigadores de outras instituições- Universidade da Madeira, Universidade dos Açores e MARE Madeira - submeteram para publicação, em Janeiro deste ano, no 'Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom', um artigo sobre a presença de sargaço pelágico e espécies associadas nas águas do arquipélago da Madeira.