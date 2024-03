Casal desaparecido na Madeira é também notícia na imprensa nacional

O casal de turistas que está desaparecido, desde sábado, na Madeira, é também notícia na imprensa nacional.

Confira:

Correio da Manhã:

- "Juros da casa já estão a cair"

- "Ventura em Belém: 'Marcelo desmentiu querer impedir o Chega no Governo'"

- "Homicídio no Cadaval: 'Quando dei a marretada já estava morto há horas'"

- "45 anos de CM. Edição especial dedicada aos 50 anos do 25 de Abril"

- "Braço de ferro. Kokçu rejeita pedido de desculpa"

- "Leão Gyokeres devora recordes"

- "Papa Francisco conta tudo em livro. Professora comunista atirada de avião"

- "Detido pela GNR. Espanca e viola mulher em visita a barragem"

- "Julgamento. Roupa trama 'macaco' em ataque à PSP"

- "Buscas com drone. Casal de turistas desaparece na Madeira"

Público:

- "Portugal triplicou número de pedidos de patentes europeias numa década"

- "Médio Oriente. Borrell acusa Israel de usar a fome como arma de guerra"

- "Concurso para técnicos superiores na função pública terá mais 200 vagas do que o previsto"

- "2021/2022. Chumbos entre alunos vindos do estrangeiro aumentaram"

- "Legislativas. Saúde, polícias e professores: os desafios de Montenegro"

- "Opinião. Se queremos a paz, temos de nos preparar para a guerra. Charles Michel, líder do Conselho Europeu, sobre a guerra na Europa"

- "Euro 2024. Portugal aborda Suécia com oito ausências, incluindo CR7"

- "Etheline Rosas. A conservadora de arte moderna que também fez o museu de Serralves"

- "Lisboa. A muito degradada Quinta do Ferro vai ganhar uma nova cara até 2027"

Jornal de Notícias:

- "Professores bloqueados no acesso ao arrendamento"

- "Votos de emigrantes anulados por falta do cartão de cidadão"

- "Droga traficada em cofres secretos dentro da cadeia"

- "Recorde na Saúde. Mais de 10 mil doentes internados e tratados em casa"

- "Habitação. Juros descem em média um euro após dois anos a subir"

- "Porto. STCP cria duas novas linhas a pedido dos utentes"

- "Guimarães. Alunos usam manta na aula para resistir ao frio"

- "FC Porto. Maia aprova hasta pública dos terrenos da Academia"

- "Dia do Pai. Famosos transformam os filhos em estrelas"

- "Arte. 'Descida da cruz' de Domingos Sequeira é da Lello"

- "Claque. Chefe da PSP identifica Madureira na agressão a polícias"

Diário de Notícias:

- "Exames digitais. Diretores escolares defendem 'passo atrás'"

- "Putin venceu eleições (como previsto). O que se pode esperar a partir de agora do Kremlin?"

- "Manifesto. PSD pressionado a formar 'maioria sólida' com o Chega"

- "Onde estava há 50 anos? Marcos Olímpio Santos"

- "As bombas atómicas no espaço estão de volta para nos assustar"

- "Conceição. Francisco prepara estreia na seleção com a mesma idade do pai"

- "Indústria. Formação salva mil trabalhadores do calçado em risco de desemprego"

- "Opinião. Luís Castro Mendes. Nuno Júdice, o poeta por detrás da sua poesia"

inevitável:

- "infalível"

- "CSI à portuguesa"

- "A peritagem forense chegou aos privados e já é possível procurar contraprovas em acidentes de viação, em casos de negligência ou mesmo em homicídios"

Negócios:

- "Chineses da Fosun estão dispostos a vender BCP"

- "Ganhos das sete magníficas [gigantes tecnológicas] podem não ser sustentados"

- "Fim histórico e uma crise que dura. O Credit Suisse um ano depois"

- "Galp com cortes no gás da Nigéria há três anos"

- "Peso dos salários no PIB ainda está longe da meta para 2026"

- "Radar África. Angola com luz verde de Pequim e reservas dos EUA"

- "Juros. Centeno diz que BCE tem condições para baixar as taxas"

O Jornal Económico:

- "'Embargo ao gás russo teria impacto na Europa e efeito mínimo na Rússia' [presidente da associação europeia de empresas de gás natural, Didier Holleaux]"

- "Venda da posição da Fosun no BCP estará em cima da mesa"

- "Morgan Stanley e PLMJ assessoram Saudi Telecom na corrida à Altice"

- "Banco do Japão deve subir juros pela primeira vez em 17 anos"

- "Projeto de aquacultura na Nazaré capta 71 milhões de investimento até 2026"

- "Topo da Agenda: CTT apresenta contas de 2023"

Record:

- "'Não têm de ser iguais a mim', Gonçalo Ramos defende avançados do Benfica"

- "Benfica. Kokçu não pede desculpa: 'Discuti a minha visão no clube de forma interna'"

- "Sporting. Loucura por Gyokeres"

- "FC Porto. Academia incendeia campanha. Troca de acusações"

- "Futebol feminino. Águias tentam continuar a história"

- "CR7 de fora com a Suécia"

A Bola:

- "Bruno Fernandes identifica uma das armas da seleção: 'Eu e o Bernardo entendemo-nos muito bem'"

- "Benfica. Kokçu não se arrepende nem pede desculpa"

- "FC Porto. Ajax tentou recuperar Francisco Conceição"

- "Entrevista. João Couceiro: 'Ser presidente da Federação não é um objetivo de vida'"

- "Sporting. Leão quer segurar Gyokeres"

O Jogo:

- "Danilo, campeão europeu em Paris, elogia ambição e talento desta Seleção: 'Fome de vencer igual a 2016'"

- "Vitinha 'mais completo' mas não indiscutível. Médio, apesar da fé nas Quinas, aconselha pensar jogo a jogo"

- "FC Porto. Artilheiro do Brasil no Velho Continente só que fora do 'escrete'. Evanilson, recordista esquecido"

- "Benfica. Kokçu repõe o dedo na ferida. Turco garante também ter feito as críticas internamente"

- "Sporting. Arrasador Gyokeres recebe aplauso de Fredrik. Digam sim à dependência"

- "Braga. Em 2024, esteve nos 16 jogos da equipa - 'Abelito' em grande"

- "Motores. Faleceu Joaquim Santos. Tetracampeão nacional de ralis tinha 71 anos"