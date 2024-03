Chuva forte e persistente motiva aviso amarelo para quinta e sexta-feira

O Institituto Português do Mar e da Atmosfera acaba de colocar a costa Norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira sobre aviso amarelo para a chuva, entre as 18 horas da próxima quinta-feira e as 15 horas do dia seguinte, sexta-feira. Em causa está a previsão de chuva que poderá ser, por vezes, forte e persistente.

O aviso amarelo estende-se, também, à agitação marítima, abrangendo, neste caso, a costa Norte e a ilha do Porto Santo, entre as 15 horas de amanhã e as 12 horas de sexta-feira, dia 22. São esperadas ondas de Noroeste, com 4 a 5 metros, passando a ondas de Norte.

Já esta tarde, a Capitania do Porto do Funchal deixou alguns alertas à população, desaconselhando passeios à beira-mar ou em zonas passíveis de serem afectadas pela rebentação.