Aviso amarelo para o vento junta-se aos da chuva e do mar

Depois dos avisos amarelo para a precipitação e para a agitação marítima, também o vento soprará suficientemente forte para que o IPMA também coloque a costa Norte da Madeira nessa categoria de alerta à população.

Entre as 18 horas e as 21 horas desta quinta-feira, segundo o Instituto Português do mar e da Atmosfera as rajadas de vento soprarão até 70 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, o que abrange desde a Ponta do Pargo ao Caniçal.

O aviso amarelo de agitação marítima já está em vigor desde pouco antes das 6h30, incluindo a costa Norte e o Porto Santo, situação que irá se manter até pelo menos as 6h00 de sábado, altura em que poderá contar com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de Norte.

Quanto à precipitação, o aviso amarelo só entra em vigor às 18h00 até às 21h00 de amanhã, sexta-feira, abrangendo as costas Norte e Sul da Madeira, bem como as regiões montanhosas da ilha, que podem contar com precipitação, por vezes forte e persistente.