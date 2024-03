AJMC organiza limpeza na Praia Formosa

Na próxima quarta-feira, 21 de Março, na parte da manhã, entre as 9h30 e as 10h30, a Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) organiza uma limpeza da Praia Formosa.

A iniciativa pretende não só limpar a praia, mas também fazer a manutenção e sensibilizar a comunidade local e os visitantes para a importância da conservação do meio ambiente.

A participar na iniciativa estará o director regional da Juventude, Carlos André Camacho Alves, "cujo apoio e presença sublinham a importância da iniciativa e o compromisso com a causa ambiental", refere um comunicado enviado. Além disso, representantes da Direcção Regional do Ambiente e Acção Climática vão marcar presença, reforçando a união de esforços em prol de um futuro mais sustentável.

"Acreditamos que a vossa cobertura do evento poderá não só destacar as acções positivas que estão a ser tomadas na nossa região, mas também inspirar mais pessoas a tomar parte em iniciativas semelhantes, promovendo assim uma mudança positiva no nosso comportamento coletivo em relação ao meio ambiente", conclui a nota.