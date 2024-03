Duas exposições a visitar a partir de hoje no Funchal

A partir desta quinta-feira, 21 de Março, pode visitar duas exposições temporárias no Funchal, nomeadamente a mostra do artista Rui Soares intitulada 'Da Observação', patente no 2.º andar do edifício dos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Funchal, e 'Lisboa Menina e Moça' de Joana Viegas, no Museu de Electricidade Casa da Luz.

'Da Observação', inaugurada a partir das 17h30, contará com o desenho de observação que tem sido o fio condutor dos trabalho do artista Rui Soares.

O artista, que também assina como Ralf S. ou Antero S., explica, na sua página do Facebook, que a criação dos pseudónimos deveu-se à necessidade em diferenciar os distintos estilos na sua obra: "Rui Soares numa pintura mais simbólica e figurativa, estruturalmente decomposta e influenciada pela pintura de Valerio Adami, geralmente usando a técnica de pintura a óleo. Ralf S., pinturas a óleo, aguarelas e desenhos a tinta-da-china, de característica naturalista, tanto no figurativo e nas paisagens. Antero S., pinturas acrílicos, numa nova maneira de representar as formas e cores observadas, com linhas de estruturação muito marcadas que, separam e dividem espaços de composição, quais filtros que originam alterações de cores, modificando a leitura imediata da representação do real. Nestas pinturas (Antero S.) nota-se a influência de Ton Schulten e ainda do mundo da BD", lê-se.



O trabalho artístico ficará patente ao público até ao dia 19 de Maio.

'Lisboa Menina e Moça' de Joana Viegas será inaugura esta tarde, entre as 18 e as 20 horas, no Museu de Electricidade Casa da Luz.

A mostra, que contará com trabalhos da pintora sobre Lisboa, assim como ilustrações de figuras portuguesas, pode ser visitada até 4 de Abril.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - A Associação de Jovens Madeirenses Conectados organiza uma limpeza da Praia Formosa;

9h30 - Reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal;



10h00 - Dia da Freguesia da Ribeira Brava que celebra 562º aniversário. Neste âmbito, às 10 horas está previsto o hastear da bandeira na Junta de Freguesia da Ribeira Brava. Uma hora depois será celebrada uma missa na Igreja Paroquial da Ribeira Brava. Já pelas 16 horas vai decorrer uma sessão solene no Campo da Escola de S. João, seguindo-se, já pelas 19h30, de actuações musicais da Triova Voices, Sandra e Ricardo e da Rosinha;

10h00 - 7.º Trail Escolar da Ribeira Brava, no Estádio Municipal da Ribeira Brava;

11h00 - A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA) da Direcção Regional de Educação, promove a 2.ª edição do 'Jardim em Festa' através do espectáculo, intitulado 'Um despertar colorido', que visa receber a Primavera no auditório do Jardim Municipal do Funchal.

18h00 - Reunião Ordinária Pública da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Nobre do Edifício Sede da autarquia;

Agenda Política

11h00 - Iniciativa política do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira;

17h30- Eleições PSD-Madeira

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 21 de Março, Dia Internacional das Florestas, Dia Mundial da Poesia, Dia Europeu da Música Antiga, Dia Mundial da Marioneta, Dia Internacional da Síndrome de Down, Dia Internacional de Nowruz e Dia Mundial para a Eliminação da Discriminação Racial:

1685 - Nasce o compositor alemão Johann Sebastian Bach, mestre do Barroco alemão.

1846 - Nasce o caricaturista e ceramista Rafael Bordalo Pinheiro, criador da figura do Zé Povinho, fundador dos jornais Mappa de Portugal, Os Pontos nos ii, A Paródia e O António Maria.

1915 - Data provável para a distribuição do primeiro dos dois únicos números da revista Orpheu, fundada por Luís de Montalvor, com Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e José de Almada Negreiros.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Começa a segunda batalha do Somme.

1939 - Adolf Hitler renuncia ao pacto de não-agressão com a Polónia e reclama a devolução de Danzig.

1961 - Começa a evacuação de mais de 3500 fazendeiros do norte de Angola, zona de conflito entre a UPA e as forças portuguesas.

1962 - O ministro da Educação português Lopes de Almeida proíbe as comemorações do Dia do Estudante, desencadeando a crise académica de 1962.

1968 - Oliveira Salazar decreta a deportação de Mário Soares para a ilha de São Tomé.

1974 - O general português António de Spínola é entrevistado pela televisão pública francesa, pela publicação de "Portugal e o Futuro".

1987 - Morre, com 68 anos, o ator norte-americano Robert Preston, galardoado com um Óscar pelo desempenho em "Victor Victoria", de Blake Edwards.

1993 - Abre ao público o Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

2006 -É criada a rede social Twitter.

2022 - O agente da PSP Fábio Guerra, de 27 anos, morre devido às "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo na madrugada do dia 19 de março no exterior de uma discoteca de Lisboa.

2023 - Quatro padres no ativo são afastados preventivamente pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, na sequência das informações enviadas pela comissão independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja.

Este é o octogésimo dia do ano. Faltam 285 dias para o termo de 2024.

