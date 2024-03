O concerto do 'Sena Collective', agendado para este sábado, dia 23 de Março, no Qasbah, acaba de ser cancelado pela organização. Em causa estão as previsões de condições meteorológicas adversas para esse dia.

Sena Collective é uma banda liderada por Tiago Sena, um dos nomes que mais tem dado que falar no panorama musical regional ao longo dos últimos anos

O concerto será reagendado para nova data ainda por definir.