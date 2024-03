Conservatório comemora Dia do Pai com concerto do Coro Infantil

O Coro Infantil do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode celebra, esta terça-feira, dia 19 de Março, o Dia do Pai, com um concerto. O evento acontece pelas 19 horas, na Igreja Paroquial do Livramento.

O repertório incidirá sobre temas de vários compositores, na voz de pequenos grandes solistas. Será seguido pela solenização eucarística, pelas 19h30.

O coro é composto por 61 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, canta a 2 e a 3 vozes, proporcionando aos seus elementos, a oportunidade de apreciar a música, e de partilhar os seus talentos. A Direcção Artística é de Zélia Gomes, e o Pianista será Alexandre Gouveia.