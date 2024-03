Sena Collective dá concerto no Qasbah Live Music & Cocktails

O Sena Collective dá concerto no próximo sábado, 23 de Março, pelas 22 horas, no Qasbah Live Music & Cocktails, no passeio marítimo do Lido, junto ao Restaurante Mau Feitio.

Sena Collective é uma banda liderada por Tiago Sena, um dos nomes que mais tem dado que falar no panorama musical regional ao longo dos últimos anos. Composta por músicos de excelência, a banda apresenta um repertório moderno, recheado de pop, rock e funk, em português e em inglês, com arranjos próprios.

Formação

- Tiago Sena (voz e guitarra)

- Francisco Aguilar (saxofone e voz)

- João Freches (teclado)

- Gonçalo Sousa (baixo)

- Pedro Temtem (bateria)