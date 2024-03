Nacional tem voo cancelado por avaria e fica mais uma noite retido nos Açores

O Nacional não conseguiu viajar este domingo de volta para a Madeira devido a uma avaria no avião em que se ia deslocar, com o regresso agendado apenas para hoje, informou o clube da II liga de futebol.

"A comitiva do plantel de futebol profissional do CD Nacional encontra-se retida na ilha açoriana de São Miguel, depois da companhia aérea Azores Airlines ter cancelado o voo S44012 com destino a Lisboa, fazendo assim perder o voo seguinte de ligação, rumo ao Funchal", explicam os 'alvinegros' em comunicado no seu sítio oficial.

Devido a estes constrangimentos, a formação insular apenas conseguiu partir de São Miguel na manhã de hoje, num voo que saiu às 09:00 para Lisboa, "sendo que a ligação aérea ao Funchal só acontecerá pelas 21h10, com os naturais transtornos que causará a toda a equipa", detalham ainda os madeirenses.

O Nacional venceu este domingo o líder Santa Clara nos Açores por 1-0 e consolidou o terceiro lugar da II Liga, com 51 pontos.

Os madeirenses estão a cinco pontos de distância dos dois da frente, o Santa Clara e o AVS, e visitam a União de Leiria na próxima jornada, em data e hora ainda por definir.