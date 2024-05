O que fazer se a conta numa rede social for pirateada

São frequentes os casos em que contas de redes sociais são pirateadas, e, ao contrário do que se possa pensar, não é um problema que só atinja quem tem um grande número de seguidores. Facebook, Instagram, TikTok, X. Qualquer pessoa pode ser vítima de uma conta pirateada, mas a boa notícia é que há passos a tomar para solucionar e também para evitar estes revezes.

Furto de identidade online

O furto de identidade nas redes sociais acontece quando uma pessoa obtém acesso não autorizado à conta de outra pessoa, ou assume a identidade online dessa pessoa numa qualquer rede social. Diz o Centro de Internet Segura que, em Portugal, o furto de identidade não corresponde a um tipo de crime, mas sim a um fenómeno com diferentes tipologias, como a obtenção não consentida de dados pessoais e/ou privados, a posse ou transferência de dados com o intuito de serem utilizados para fins criminosos, e a utilização de dados para a prática de crimes.

Estes actos correspondem a furto de identidade online, quer os dados da vítima sejam obtidos através da Internet, ou por outro meio mas transferidos através da Internet ou usados para cometer um crime pela Internet. São várias as técnicas usadas para hackear uma conta nas redes sociais, sendo a mais comum o phishing, geralmente realizado através de mensagens electrónicas fraudulentas, como emails ou mensagens directas nas redes sociais.

Evitar ter a conta hackeada

Ter a conta de uma rede social pirateada pode ser, no mínimo, desagradável, podendo chegar a ser devastador. Além da invasão da privacidade, o utilizador pode, ainda, tornar-se vítima de difamação, burlas financeiras, envolvimento em actividade ilegais e de danos graves à reputação.

Assim sendo, cada vez mais as redes sociais vão introduzindo ferramentas de segurança. Bom exemplo disso é a autenticação de dois factores, em que o utilizador só pode aceder à sua conta com duas formas de autenticação, entre a introdução de uma palavra-passe, código enviado para o telemóvel ou email, ou por ferramentas de reconhecimento, como a impressão digital ou reconhecimento facial.

Passos a tomar na prevenção:

· Activar a autenticação de dois factores, disponível em plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, X, Linkedin ou Pinterest;

· Não utilizar a mesma palavra-passe para todas as contas, escolhendo variações para as diferentes redes sociais;

· Optar por palavras-passe complexas, com recursos a números, letras e caracteres especiais;

· Consultar, com frequência, a função que permite ver em que dispositivos existe sessão iniciada;

· Não ignorar emails, desde que fidedignos, que dêem conta de um novo início de sessão, e avançar como recomendado;

· Fazer as actualizações recomendadas pelas aplicações móveis, para garantir que estão a ser utilizadas as medidas de segurança mais recentes

Sinais de que a conta foi pirateada

Convém entrar nas contas das redes sociais com frequência, para certificar que está tudo ‘em ordem’. É fácil perceber que a conta foi comprometida através de sinais como a alteração de email ou palavra-passe, alteração do nome do perfil ou data de nascimento, o envio de pedidos de amizade a pessoas desconhecidas, ou o envio de mensagens não escritas pelo detentor da conta. Fácil, também, perceber, que houve acesso indevido ao perfil quando são feitas publicações ou apresentados anúncios não criados pelo utilizador.

Como agir

Estando confirmado que a conta foi pirateada é importante agir de imediato para evitar danos.

O primeiro passo é comunicar à própria plataforma. As redes sociais costumam oferecer esta funcionalidade, como é exemplo o Centro de Ajuda do Facebook, ou do Instagram. De seguida, e no caso de o utilizador não ter perdido o acesso à conta, é imperativo mudar a palavra-passe, depois eliminar todos os dispositivos com sessão iniciada desconhecidos.

No caso de o email associado à conta ter sido alterado, a Meta, dona do Instagram e Facebook, permite reverter a situação, enviando uma mensagem para a conta de email original com uma ligação especial, que permite reverter e proteger a conta.

Após seguir todos estes passos, o utilizador deve avisar os seus contactos de que a conta foi atacada, para evitar burlas, e verificar as mensagens enviadas e publicações feitas, para se certificar de que não existe conteúdo inapropriado ou fraudulento.

Caso de crime

Em caso de crime deve ser apresentada queixa às autoridades nomeadamente à Polícia Judiciária e ao Ministério Público. Também o Centro Internet Segura tem disponível a Linha Internet Segura para denunciar conteúdos online ou para pedir apoio caso tenha sido vítima de um crime online.