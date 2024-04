Saiba o que é phishing

Só na última semana, a Autoridade Tributária lançou dois alertas. E desde o início do ano já houve cinco tentativas de enganar os contribuintes com mensagens falsas, supostamente enviadas em nome do fisco. As mais recentes são sobre o IRS. Ficou interessado em saber mais? Venha daí.

Os burlões fazem chegar à pessoa um email onde é informado que a sua declaração foi considerada inválida ou que há um novo cálculo do imposto e, por isso, é exigindo uma quantia a devolver.

Uma conversa aparentemente sem malícia, simples, mas que não é mais do que uma tentativa ardilosa de metê-lo num sarilho. E quem quer ter o fisco à perna? Ninguém! Portanto a opção é fácil: basta apenas carregar num link. O pior é se clicar.

Ora estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas, avisa a Autoridade Tributária aconselhando que verifique o remetente e que jamais aceda ao endereço que é sugerido.

Estas mensagens fraudulentas são uma técnica usada pelos burlões informáticos, conhecida por phishing e tem como objectivo que o destinatário carregue nos links que são indicados que posteriormente servirão para a captura de dados e códigos de acesso a contas bancárias, às quais acedem e subtraem dinheiro.

Trata-se de um crime dos mais comuns, o equivalente a 37% do total registado, segundo o relatório do observatório de cibersegurança referente a 2023.

Cuidados:

Veja sempre o remetente, é logo o primeiro sinal da burla. Avise os seus familiares, sobretudo os que têm menos à-vontade tecnológico

É impossível enumerar todos os casos. Actualmente os cibercriminosos estão utilizando o coronavírus para tentar sequestrar os dados dos usuários.

Em resumo, é fácil ser infectado. Mas como você pode se proteger?

Dica 1: Verifique os links

Sempre verifique o link antes de clicar. Passe o rato sobre ele para visualizar o URL e procure cuidadosamente erros de ortografia ou outras irregularidades.

Dica 2: Cuidado onde digita senha

Digite seu nome de usuário e senha apenas numa conexão segura. Procure o prefixo "https" antes do URL do site, indicando que a conexão ao site é segura. Caso algo esteja estranho, digite o usuário correctamente porém erre de propósito a senha, se passar para uma próxima página, tem algo errado.

Dica 3: Cuidados ao receber avisos e mensagens

Mesmo se uma mensagem ou carta vier de um de seus melhores amigos, lembre-se de que eles também podem ter sido enganados ou sofrido invasão sem mesmo saber disso. É por isso que você deve permanecer cauteloso em qualquer situação. Mesmo que uma mensagem pareça amigável, trate links e anexos com suspeita.

Dica 4: Bancos e organizações não pedem para alterar senhas

Mensagens de organizações oficiais, como bancos, agências tributárias, lojas on-line, agências de viagens, companhias aéreas etc. também requerem análise. Até mensagens internas do seu próprio escritório. Simplesmente não é tão difícil fabricar uma carta falsa que parece real. Caso receba mensagem de seu banco, hoje em dia todos eles possuem aplicativos e certamente você tem instalado em seu smartphone, acesso o banco pelo seu aplicativo e verifique as informações.

Dica 5: Verifique o site que está comprando

Às vezes, e-mails e sites parecem reais. Depende de quão bem os criminosos fizeram sua lição de casa. Mas os links, provavelmente, estarão incorrectos - com erros ortográficos ou podem redirecioná-lo para outro local. Isso acontece muito nos e-mail com produtos muito abaixo do preço. Caso você se sinta tentado em clicar naquele link, não o faça. Entre na loja e verifique o produto usando a busca.

Dica 6: Links falsos

Evite sempre seguir os links dos e-mails. Em vez disso, pode abrir uma nova guia ou janela e inserir o URL do seu banco, loja ou outro destino manualmente.

Dica 7: Denuncie

Se você descobrir uma campanha de phishing, informe-a ao banco, ao suporte técnico da sua rede social ou a qualquer outra entidade que a mensagem de phishing pretenda representar. Relatar realmente ajuda na perseguição de criminosos.

Dica 8: Evite redes wi-fi públicas

Evite fazer login em bancos online e serviços similares através de redes Wi-Fi públicas. Os pontos de acesso são convenientes, mas é melhor usar uma conexão móvel ou aguardar para acessar uma rede segura do que perder todo o dinheiro no cartão de crédito ou na conta bancária. As redes abertas podem ser criadas por criminosos que, entre outras coisas, falsificam endereços de sites pela conexão e, assim, redireccionam para páginas ou sites inteiramente falsos.

Dica 9: Cuidados com arquivos recebidos

Não abra arquivos inesperados enviados para si, nem que venham de fonte segura, se não pediu, não abra. Eles podem ser ransomware malicioso ou até spyware, assim como anexos de e-mails de aparência oficial. Enteja sempre vigilante!

Dica 10: Antivírus

Pode instalar um antivírus no computador, hoje a maioria possui dezenas de ferramentas para protecção. Se somos vigilantes, tais ferramentas ficam ali, activas 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo vigilância automática. Siga sendo cauteloso.