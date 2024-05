Decorreu hoje o Open de Palmela de Judo, com três atletas do Clube Naval do Funchal a conquistarem medalhas. Leonor Abreu a medalha de prata, Lucas Baltazar a medalha de bronze e Henrique Serpa também uma medalha de bronze.

"Durante a manhã, realizaram-se os combates de Cadetes, em que o destaque foi para Henrique Serpa, que conseguiu a medalha de bronze", conta o clube. "Já Dinis Barata, apesar da boa prestação, não foi além do sétimo lugar com duas vitórias e igual número de derrotas", acrescenta.

"Na parte da tarde entraram em ação os juvenis, em que a atleta Leonor Abreu (CNF) conseguiu a medalha de prata", realça. "Por sua vez, Lucas Baltazar destacou-se com a medalha de bronze na sua categoria de peso. Já Francisco Figueira, apesar do bom desempenho, não conseguiu ir além do quinto lugar. A acompanhar os atletas do Clube Naval do Funchal esteve o treinador Ricardo Bastos".

A prova do escalão de Juvenis serviu de preparação para o Campeonato Nacional de Juvenis que decorre já no mês de Junho.