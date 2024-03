Simulacro decorre em cenário realista no Pináculo

Um simulacro, que decorre esta manhã na zona do Pináculo, em São Gonçalo, está a mobilizar vários meios ao serviço da Protecção Civil regional, incluindo bombeiros, EMIR, PSP, GNR, Marinha e Exército.

No local estão vários meios de várias valências, socorrendo um acidente simulado que envolve um autocarro que tombou na via após chocar com uma viatura ligeira de passageiros.

As vítimas são três mortos e 13 feridoals, além de uma pessoa suspeita de ter caído na encosta junto ao miradouro, pelo que além dos meios marítimos que vão passar a arriba em vista de baixo, depois descem os meios de socorro em montanha. Um drone também está a ser usado, além, claro, de ambulâncias, viaturas ligeiras e pesadas dos bombeiros.

O exercício inclui-se no 'Março Mês da Protecção Civil', organizado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) e a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal.