Governo perspectiva boa Páscoa e um 2024 de consolidação

O secretário regional de Turismo e Cultura ainda não tem os números dos hoteleiros mas perspectiva uma boa Páscoa em termos de ocupação hoteleira. “Todo este ano é um ano que vem na continuidade do que estávamos a registar em 2023, e é um ano em que pretendemos consolidar esse nível de actividade”, afirmou Eduardo Jesus, hoje à margem da apresentação da 6.ª edição da Madeira Flower Collection. Neste sentido, e se isso se comprovar, acredita que os empresários da Região também têm margem para remunerar melhor os seus trabalhadores.

O secretário deixou apelos durante o último congresso de hoteleiros portugueses no sentido de um reconhecimento das pessoas que trabalham na hotelaria, nomeadamente através do aumento dos salários. Questionado se já teve resposta, Eduardo Jesus respondeu afirmativamente: “Tem havido uma tentativa e alguns exemplos práticos do nosso tecido empresarial no sentido de fazer corresponder aos seus colaboradores também os resultados do sector. E nós aferimos isso não só através das condições salariais, mas das condições de trabalho”.

Segundo o responsável, a par de ser uma preocupação do Governo, é o mercado que impõe esta melhoria. Eduardo Jesus recorda que no pós-pandemia houve pessoas as que deixaram o sector e já não voltaram por não ser atractivo. “Se não for o próprio sector a gerar condições de atractividade, e nessas condições estão necessariamente as condições de remuneração, muito dificilmente se conseguirá superar essas carências.

Eduardo Jesus acredita que a Madeira está melhor em relação ao continente e aos Açores precisamente porque há essa resposta, para além das actualizações em termos reais. “Estamos em crer que mantendo-se este nível de actividade e consolidando-se os valores de 2023 para agora, para 2024, fica margem ao sector para poder retribuir melhor”, voltou a desafiar.