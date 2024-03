Campo da Ponta do Pargo vai ajudar a transformar a Madeira como destino de golfe

A construção, em curso, do campo de golfe da Ponta do Pargo colocará a Madeira no ‘mapa’ dos destinos de golfe. A convicção é do presidente demissionário do Governo Regional, manifestada esta tarde por ocasião de inauguração da obra de requalificação do Caminho dos Serrões – alargamento e repavimentação – na freguesia do Estreito da Calheta.

Apesar da obra que ascendeu a 1 milhão de euros ter sido paga na íntegra pelo orçamento municipal, Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, fez questão de convidar o seu “grande amigo” Miguel Albuquerque para a cerimónia.

Albuquerque devolveu o convite com muitos elogios à população e aos autarcas calhetenses.

Desde logo por reconhecer que “a população da Calheta merece o melhor” e prova disso tem sido “as excelentes escolhas” nos eleitos que as representa no Poder Local, ou não fossem os actuais autarcas “pessoas de trabalho e dedicada à causa pública”.

Concordou com o anfitrião Carlos Teles quando disse que “o segredo do desenvolvimento da Calheta” assenta na cooperação entre os diferentes poderes. Elogio extensível ao antigo Vice-presidente do Governo, João Cunha e Silva, também presente na inauguração.

Para Albuquerque a Calheta tem sido “concelho exemplar” no desenvolvimento que vem registando, apontando então para a Ponta do Pargo, onde o outrora contestado campo de golfe está em construção e faz antever novo ‘boom’ na atractividade do concelho.

Campo de golfe da Ponta do Pargo que vai transformar a Madeira como destino de golfe”, uma vez que a ilha da Madeira passará a dispor de três campo complementado com o campo de golfe do Porto Santo.