Mercado de Usados regressa ao Tecnopolo e já há também eléctricos em segunda mão

Ainda que não seja uma garantia para o Mercado de Usados, que se realiza de quarta-feira, 20 de Março, a domingo, 24 de Março, no Madeira Tecnopolo, um dos temas que se destacou na conferência de imprensa de apresentação de mais uma edição do evento organizado pela ACIF-CCIM, é o dos eléctricos, que também já começam a aparecer em segunda mão.

No evento, hoje apresentado na Rua dos Aranhas por Duarte Reis, presidente da Mesa da Secção das Multimarcas de Automóveis e Reparadores Independentes, ficou claro a confiança que este será mais uma edição com forte participação dos consumidores, sendo que as portas abrem-se todos os dias das 10h00 às 22h00, com entrada livre.

Nove empresas do ramo, três das quais concessionárias de marcas, terão veículos de todo o género e preços, além de "uma financeira presente no local, onde os clientes podem fazer o seu financiamento aprovado e sair com o carro na hora, bastando levar a documentação necessária para o financiamento automóvel", explicou.

Em exposição vão estar cerca de 200 viaturas, "sempre em simultâneo", o que "significa que conforme vamos vendendo vamos repondo os carros", referiu, salientando que os clientes, que assim o desejarem, poderão fazer um 'test drive' às viaturas".

Quanto a preços, "temos carros a partir dos 5.000 euros e, certamente, teremos alguns dos 60 a 70 mil euros, à volta disso, pelo menos costuma ser", calculou, lembrando ainda que "todos os carros estão devidamente inspeccionados, revistos, com garantia mínima de 18 meses, algumas podem ir até 36 meses e outras até podem ter 60 meses de garantia, conforme o ano da viatura e as características do carro", disse Duarte Reis.

Além disso, acrescentou, "aceitamos as retomas dos clientes", o que significa que "os clientes que queiram trocar de viatura, podem lá ir com a sua viatura usada e vamos avaliar na hora e fazemos a retoma, e o cliente já leva a nova e entrega a usada que tem em casa".

Acreditando que este 'Mercado de Usados', uma das iniciativas com maior tradição no calendário de eventos da ACIF-CCIM, "seja um sucesso, como tem sido nos últimos mercados".

Duarte Reis salientou ainda os dados que mostram uma evolução extraordinária da venda de carros eléctricos novos, à volta de 48% de crescimento em 2023, cerca de 200 veículos, face a 2022, embora acredite que por não haver Orçamento de Estado e da Região (ambos têm programas de financiamento), "nós vamos, talvez, ressentir alguma coisa", pois "os clientes geralmente nos procuram quando há os incentivos aos carros eléctricos. Neste momento, como não temos Orçamento nem regional nem nacional, penso que enquanto isso não entrar em vigor talvez já haja aqui algum compasso de espera", calcula.

"Naturalmente, há carros eléctricos que, em segunda mão, começam a aparecer", salientou, destacando que o mercado dos carros a "diesel (gasóleo) está a perder muito", o que significa que "as pessoas estão a ir ou pelo 100% da gasolina, ou híbridos, o híbrido plug-in ou então o 100% elétrico. Mas o que está a crescer mais é o híbrido e o 100% eléctrico", analisou.