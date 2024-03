Mais de 70% das grandes empresas brasileiras quer investir no país em 2024

Um estudo divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) indica que 73% das grandes indústrias brasileiras pretendem fazer investimentos em 2024.

No ano anterior esse valor era de 68%, indicou a CNI.

Das empresas com planos de investir em 2024, um terço decidiu fazê-lo este ano e o restante já o tinha planeado antes, segundo a pesquisa, que entrevistou dirigentes de 381 empresas industriais com mais de 250 empregados.

Cerca de 42% das indústrias com investimentos previstos para este ano pretendem melhorar a sua capacidade de produção, 42% planeiam expandir ou melhorar o seu processo de produção, 9% desenvolver novos produtos e 7% desenvolver novos processos.

A acrescentar, 42% das empresas das grandes indústrias com planos de investimento pretendem aumentar a sua capacidade de produção, confiantes no crescimento da procura interna, 20% esperam aumentar as suas exportações e 31% esperam satisfazer o crescimento da procura interna e externa.

A percentagem de grandes indústrias que pretendem investir em projetos de produção no estrangeiro duplicou de 5% em 2023 para 10% em 2024, um recorde desde que o inquérito é realizado.