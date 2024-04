Empresas a crescer e a quererem contratar mais profissionais “são um bom problema”

O imparável presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou esta tarde mais uma empresa, desta feita a Connecting Software, empresa internacional da área tecnológica especializada no desenvolvimento de software de integração, instalada em Santo António, Funchal.

“O exemplo do tipo de empresa que precisamos aqui na Madeira”, enalteceu o governante, no final da visita, onde esteve acompanhado do secretário com a tutela da Economia, Rui Barreto.

Albuquerque ficou a saber que a empresa, com presença na Região desde 2017, quer “ampliar instalações e contratar mais profissionais” para poder crescer. “Esse é um bom problema”, apressou-se a dizer. Ou não fosse esse também “um sinal que o negócio vai bem”.

A empresa internacional a trabalhar para o exterior “paga bons salários, faz o recrutamento de jovens da Madeira e também capta mão-de-obra internacional, mistura que é muito importante para o desenvolvimento das empresas”.

Ficou também agradado ouvir do responsável da mesma que a Madeira oferece não só um bom ambiente de negócios, mas também qualidade de vida para quem aqui trabalha. Em suma “a Madeira é atractiva”, assegura Albuquerque, ao reafirmar que a Região “tem boas infra-estruturas, tem um bom sistema de saúde, tem boas conexões digitais e de transporte aéreo”, argumentou. Daí a conclusão: “Este é o caminho que temos de seguir”.

Embora a fase embrionária da empresa remonte a2004, a Connecting Software só veio a ser fundada em 2013 nos EUA, em Silicon Valley, na Califórnia, e com uma subsidiária com sede em Denver, no Colorado. Dois anos depois a Microsoft reconhecia o valor da Connecting Software com a atribuição do prémio Parceiro Microsoft 2015 na categoria de desenvolvimento de aplicações personalizadas Windows 8.

Em 2017 a Connecting Software instala-se na Madeira com uma equipa composta por uma dezenas de profissionais. Em 2021 foi visitada pela primeira vez pelo presidente do Governo Regional da Madeira.