Dia Mundial do Serviço Social celebrado em evento no Colégio dos Jesuítas

A Delegação da Madeira da Associação dos Profissionais de Serviço Social vai promover, esta terça-feira, 19 de Março, a partir das 14h30, no Colégio dos Jesuítas, um evento com o intuito de assinalar o Dia Mundial do Serviço Social.

Fernanda Rodrigues, presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais, vai partilhar os procedimentos que cada profissional deverá adoptar nos próximos meses, numa Conferência subordinada ao tema 'Ordem dos Assistentes Sociais – Memória, Presente e Futuro'.

De acordo com nota à imprensa, foram recentemente publicados em Diário da República os Regulamentos Eleitoral e de Inscrição na Ordem, após um longo processo que durou quase 20 anos. "A garantia de um bom serviço público depende, efetivamente, da regulação do exercício profissional daqueles que, lidando com problemas e situações sociais complexas, estão comprometidos com princípios éticos e deveres deontológicos. A instalação da Ordem dos Assistentes Sociais representa, pois, uma vitória, não só para estes profissionais, mas para toda a sociedade", refere nota à imprensa.