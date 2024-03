Marta Fernandes conquistou 3.º lugar do florete feminino em Anadia

A atleta Marta Fernandes, da ADR Ponta Delgada, conquistou o 3º lugar do florete feminino, no Campeonato Nacional de Juniores, que decorreu em Anadia. Lara Luís (CDRSantanense) ficou entre as 8 finalistas e as atletas Alix Silva (CDRS) e Luna Novo (CDRS) no Q16.

Quanto ao florete masculino, Rodrigo Catanho (CD1ºMaio), Bruno Silva (CSJGaula) e Guilherme Freitas (CSJGaula) ficaram no Q16 e os atiradores José Vieira (CSJGaula), Diogo Machado (CD1ºMaio), Tomás Gouveia (CSJGaula), João Faria (CD1ºMaio) e Rodrigo Lopes (CD1ºMaio) no Q32.

Na prova de Equipas, o CSJGaula (Guilherme Freitas, José Vieira, Bruno Silva e Tomás Gouveia) ficou em 5º lugar e o CD1ºMaio (João Faria, Rodrigo Catanho, Diogo Machado e Rodrigo Lopes) ficou em 6º lugar.

"Esta comitiva, foi composta por atiradores, maioritariamente, ainda cadetes, sendo que esta prova foi muito importante como preparação para o principal objetivo da época da maioria, que é o Campeonato Nacional de Cadetes, previsto para o 1º fim-de-semana de Maio, em Mafra", refere nota à imprensa.