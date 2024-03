Homem engasga-se em restaurante no Estreito

Um homem com cerca de 60 anos engasgou-se ontem à noite com comida, num restaurante localizado no Estreito de Câmara de Lobos e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que estiveram a reanimá-lo durante aproximadamente 40 minutos.