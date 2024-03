Apoios à candidatura de Manuel António demonstram "um desejo claro de mudança dentro do PSD/M"

Numa nota remetida à comunicação social, a candidatura de Manuel António Correia às eleições internas no PSD-Madeira, a ter ligar na próxima quinta-feira, dá conta que "onda de apoios não pode ser subestimada", demonstrando "um desejo claro de mudança dentro do PSD/M, e na condução política da Região Autónoma da Madeira".

A "demonstração de unidade e confiança, um conjunto de líderes políticos, históricos do partido e figuras proeminentes têm expressado apoio à candidatura de Manuel António Correia às internas do Partido Social Democrata da Madeira (PSD/M), que acontece na próxima quinta-feira", refere a nota, acrescentando que o fluxo de apoio "não só sublinha a credibilidade e a

força da sua candidatura, mas também sugere uma mudança significativa no panorama político local".

"Entre os proeminentes apoiantes estão antigos governantes e actuais dirigentes, destacando-se personalidades como Alberto João Jardim, antigo Presidente do Governo Regional da Madeira, antigos secretários regionais como Jardim Ramos, João Carlos Abreu, Augusta Aguiar, Ventura Garcês, Francisco Fernandes, e Sérgio Marques. Outras figuras, atuais e antigos dirigentes estão a apoiar a candidatura como Rocha da Silva, Bernardo Araújo, Natércia Xavier, Orlandina Figueira, Emília Alves e Rui Freitas. Actuais e antigos deputados também se manifestaram em apoio, incluindo Conceição Pereira, Sara Madruga, Dinis Ramos, Joaquim Marujo, Sara André, Guido Gonçalves, Paulo Freitas, Gustavo Caires, Jaime Lucas, Agostinho Gouveia, Miguel Calaça e João Lemos. Além disso, os autarcas também têm dado seu apoio a Manuel António, incluindo líderes municipais como Leonel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, Presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Manuel Salustino, Presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, Xavier Castro, Presidente da Junta de Freguesia do Seixal, bem como antigos Presidentes de Câmara como Emanuel Gomes, Manuel Baeta, e Duarte Mendes", lê-se na nota.

A força desta onda de apoios não pode ser subestimada. Representa não apenas uma demonstração de confiança na liderança de Manuel António Correia, mas, também, um desejo claro de mudança dentro do PSD/M, e na condução política da Região Autónoma da Madeira. Com o apoio destas individualidades e militantes do PSD Madeira, a candidatura de Correia contínua em força para trazer uma nova energia e visão ao partido e à política regional como um todo. Candidatura Manuel António Correia

Acrescenta ainda que o "grande lastro que a candidatura sente na sociedade madeirense" leva a acredita que esta candidatura interna é "de longe, a que terá melhores condições para obter vitórias eleitorais substanciais nas eleições regionais".

"À medida que nos aproximamos das eleições, é evidente que Manuel António Correia emergiu como uma figura central, capaz de unir diversos sectores da sociedade em torno de um objectivo comum. Com o apoio robusto que tem recebido a sua candidatura é já um elemento catalisador de mudança tão necessária no PSD e na política madeirense", remata a nota de imprensa.