Conservatório e Escola Secundária do Porto Santo celebram protocolo

O Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode e a Escola Secundária Professor Francisco Freitas Branco celebraram, ao início desta tarde, um protocolo de cooperação.

Futuramente o Conservatório passará a ficar com um espaço na escola secundária da Ilha Dourada.

“Já tínhamos há cinco anos tentado passar os nossos núcleos para dentro das escolas porque não faz sentido nenhum, os nossos núcleos estarem em edifícios que muitas das vezes estavam afastados das escolas onde a maioria dos alunos estão”, disse ao DIÁRIO Carlos Gonçalves, presidente do Conservatório.

Destacou ainda duas vantagens deste protocolo: "Há mais segurança e os alunos normalmente são os mesmos e é muito mais fácil porque pode acabar uma aula normal e de seguida tem uma aula de música” disse.

Já o presidente do conselho directivo da Escola Professor Francisco Freitas Branco salientou que "é muito importante para comunidade porto-santense porque a nossa escola a partir do momento que aderiu a esta fusão está a prestar um serviço publico”.

De referir que a extensão do conservatório de música da Madeira esteve durante largos anos nas instalações da casa do povo do Porto Santo.